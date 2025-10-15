Libero Brignoccoli è un nuovo dirigente dell’Ancona: addetto agli arbitri. Torna in biancorosso dopo qualche anno, con l’esperienza di chi ha arbitrato quindici partite del massimo campionato, esordendo in serie A nel 1992. Brignoccoli, è un felice ritorno. "Proprio così. All’inizio ero un po’ indeciso, lo scorso anno c’ero stato una settimana e avevo visto come era l’ambiente. A Polci avevo detto che non sapevo come faceva ad andare d’accordo con certe persone. Quest’anno il ritorno è stato semplice, a Polci ho detto che di lui mi fido, sono anni che lo conosco. E poi la cosa che mi ha incentivato di più è stato parlare con Maurizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brignoccoli nella società: "Maurizi e Polci, mi fido"