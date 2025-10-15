Bridgerton 4 Netflix rilascia il teaser trailer e le date d’uscita – Video
Il conto alla rovescia può avere inizio. La quarta stagione di Bridgerton arriverà sulla piattaforma streaming divisa in due parti. La quarta stagione di Bridgerton è sempre più vicina e Netflix e Shondaland hanno deciso di svelare il primo teaser trailer e le date di uscita. Come già accaduto per la terza stagione, Netflix ha . 🔗 Leggi su 2anews.it
Argomenti simili trattati di recente
Bridgerton 4: il primo sguardo alla nuova stagione, in arrivo a gennaio 2026 Netflix ha finalmente rilasciato il teaser e la data d’uscita della quarta, attesissima stagione di Bridgerton. I nuovi episodi arriveranno in due parti: la prima debutterà il 29 gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook
La stagione mondana è ricominciata. Quali scandalosi segreti ci aspettano questa volta? La quarta stagione di Bridgerton arriverà in due parti: la prima parte sarà disponibile dal 29 gennaio e la seconda dal 26 febbraio. Solo su Netflix. - X Vai su X
Bridgerton 4, Netflix annuncia le date ufficiali - È ormai da diverso tempo che sappiamo che Netflix ha già preparato l'arrivo ufficiale sulla piattaforma della quarta stagione di Bridgerton, ma fino ad ora no ... Scrive tecnoandroid.it
Bridgerton 4 su Netflix: parte 1 dal 29 gennaio 2026 e parte 2 dal 26 febbraio. Che ruolo avrà Lady Whistledown? - Bridgerton 4 arriva su Netflix in due parti: 29 gennaio e 26 febbraio 2026. Riporta atomheartmagazine.com
Bridgerton 4: c’è la data di uscita (e un primo sguardo alla nuova storia d’amore) - La quarta stagione di Bridgerton arriverà su Netflix in due parti. Riporta grazia.it