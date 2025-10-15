Bressan si racconta | Trapattoni mi ha voluto prima a Cagliari e in quella squadra O’Neill? Quando è arrivato si è visto subito che avesse qualcosa di superiore

Bressan: «Trapattoni mi ha voluto prima a Cagliari e in quella squadra. O’Neill? Quando è arrivato si è visto subito questo.» Mauro Bressan è stato protagonista dell’ultima puntata di Doppio Passo Podcast. L’ex centrocampista, che in carriera ha vestito le maglie di Cagliari e Fiorentina, ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua esperienza in Sardegna, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bressan racconta trapattoni haBressan: «Trapattoni mi ha voluto prima a Cagliari e poi a Firenze. Vi racconto delle cose su Allegri, O’Neill e Zeman» - Mauro Bressan, ex giocatore di Cagliari e Fiorentina tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione vissuta in Sardegna e non solo. Segnala cagliarinews24.com

bressan racconta trapattoni haBressan: “Batistuta straordinario in campo, ma come uomo mi ha deluso. Non era un vero capitano” - L’ex Viola, Mauro Bressan ha raccontato molti aneddoti interessanti riguardo ai suoi vecchi compagni di squadra alla Fiorentina al podcast DoppioPasso Podcast. Secondo msn.com

