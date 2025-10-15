Brescia sequestrato impianto di compostaggio | rifiuti venduti come fertilizzante naturale
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei carabinieri forestali nel Bresciano. Maxi blitz delle forze dell’ordine in un impianto di compostaggio di Ghedi, in provincia di Brescia. L’intervento è stato eseguito dai carabinieri forestali di Brescia e Vobarno, insieme al nucleo operativo e radiomobile di Verolanuova, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Brescia. Il sito, che si estende su un’area di circa 9.600 metri quadrati, è stato posto sotto sequestro nella mattinata di mercoledì 15 ottobre. L’ amministratore unico della società che gestiva l’impianto è attualmente indagato per traffico illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Preso finalmente un cacciatorbracconiere in provincia di Brescia che seguivamo da tempo. Ringraziamo il SOARDA intervenuto che ha sequestrato fucile, reti e uccelli dei quali è proibita l'uccisione e la cattura. Ringraziamo inoltre i nostri instancabili volontari. - facebook.com Vai su Facebook
GDF – GUARDIA DI FINANZA / BRESCIA * STUPEFACENTI: «MAXI SEQUESTRO DI UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA PER UN VALORE DI 800 MILA EURO, ARRESTATI TRE RESPONSABILI» - X Vai su X
Ghedi, fertilizzanti contaminati da plastica e idrocarburi: sequestrato impianto di compostaggio - L’azienda avrebbe gestito abusivamente circa 250mila tonnellate di rifiuti conseguendo profitti illeciti per oltre 7 milioni di euro. Secondo quibrescia.it
Rifiuti spacciati per fertilizzante: sequestrata azienda, 7 milioni di euro di profitti illeciti - Sigilli a un impianto di compostaggio, indagato l’amministratore ... Lo riporta bresciatoday.it
Rifiuti contaminati usati come fertilizzante: maxi sequestro a Ghedi - 000 tonnellate di rifiuti vegetali da diverse multiutility senza trattarli correttamente ... Si legge su giornaledibrescia.it