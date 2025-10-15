Brescia sequestrato impianto di compostaggio | rifiuti venduti come fertilizzante naturale

Operazione dei carabinieri forestali nel Bresciano. Maxi blitz delle forze dell'ordine in un impianto di compostaggio di Ghedi, in provincia di Brescia. L'intervento è stato eseguito dai carabinieri forestali di Brescia e Vobarno, insieme al nucleo operativo e radiomobile di Verolanuova, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Brescia. Il sito, che si estende su un'area di circa 9.600 metri quadrati, è stato posto sotto sequestro nella mattinata di mercoledì 15 ottobre. L' amministratore unico della società che gestiva l'impianto è attualmente indagato per traffico illecito di rifiuti.

brescia sequestrato impianto di compostaggio rifiuti venduti come fertilizzante naturale

© Dayitalianews.com - Brescia, sequestrato impianto di compostaggio: rifiuti venduti come fertilizzante naturale

