Bremer può saltare fino a 11 partite! L’analisi di tutti i match in cui la Juve dovrà fare a meno del brasiliano e tutti i bianconeri che potrebbero sostituirlo
Bremer può saltare fino a 11 partite: tutti gli aggiornamenti dopo l’infortunio del difensore brasiliano. Otto-dieci settimane. È questo il peso specifico dell’assenza di Gleison Bremer. Una tegola pesantissima per la Juventus di Igor Tudor, che perde il suo leader difensivo per almeno due mesi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore brasiliano si è operato e il suo rientro è previsto non prima di dicembre. A confermare la notizia è stato lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale, che ha specificato la natura dell’intervento. PAROLE – «Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
