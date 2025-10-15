Bremer può saltare fino a 11 partite! L’analisi di tutti i match in cui la Juve dovrà fare a meno del brasiliano e tutti i bianconeri che potrebbero sostituirlo

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer può saltare fino a 11 partite: tutti gli aggiornamenti dopo l’infortunio del difensore brasiliano. Otto-dieci settimane. È questo il peso specifico dell’assenza di Gleison Bremer. Una tegola pesantissima per la Juventus di Igor Tudor, che perde il suo leader difensivo per almeno due mesi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore brasiliano si è operato e il suo rientro è previsto non prima di dicembre. A confermare la notizia è stato lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale, che ha specificato la natura dell’intervento. PAROLE – «Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer pu242 saltare fino a 11 partite l8217analisi di tutti i match in cui la juve dovr224 fare a meno del brasiliano e tutti i bianconeri che potrebbero sostituirlo

© Juventusnews24.com - Bremer può saltare fino a 11 partite! L’analisi di tutti i match in cui la Juve dovrà fare a meno del brasiliano e tutti i bianconeri che potrebbero sostituirlo

Altre letture consigliate

bremer pu242 saltare finoBremer può saltare fino a 11 partite! L’analisi di tutti i match in cui la Juve dovrà fare a meno del brasiliano e tutti i bianconeri che potrebbero sostituirlo - Bremer può saltare fino a 11 partite: tutti gli aggiornamenti dopo l’infortunio del difensore brasiliano Otto- juventusnews24.com scrive

bremer pu242 saltare finoIncubo Bremer, dovrà operarsi ancora - Il difensore della Juventus ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro Gleison Bremer si ferma ancora. Come scrive today.it

bremer pu242 saltare finoInfortunio Bremer, quante e quali partite salta con la Juventus - Nuovo, pesante ko per il difensore brasiliano, che ha subito una lesione del menisco del ginocchio sinistro Un anno dopo Bremer finisce ancora ko. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bremer Pu242 Saltare Fino