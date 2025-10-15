Brembo tra le protagoniste della sostenibilità in Italia | premiata al Sustainability Award 2025

Brembo è tra le aziende premiate nella quinta edizione del Sustainability Award, il riconoscimento dedicato alle imprese italiane che si sono distinte per l’impegno verso uno sviluppo sostenibile, inclusivo e responsabile. Il premio, promosso da Kon Group, è un importante riconoscimento riservato agli imprenditori italiani che hanno meglio espresso la capacità dell’impresa italiana di innovare, rinnovare e attivare le energie migliori del Paese per una così nobile causa. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 14 ottobre a Palazzo Mezzanotte, iconica sede di Borsa Italiana a Milano. Brembo è stata premiata nella categoria ESG Leaders for Peace con questa motivazione: Per aver efficacemente sostenuto lo sviluppo formativo delle giovani generazioni, favorendo l’accesso in azienda di studenti locali e contribuendo alla divulgazione scientifica delle conoscenze sviluppate internamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Brembo tra le protagoniste della sostenibilità in Italia: premiata al Sustainability Award 2025

