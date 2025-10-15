Brasile madre e figlia muoiono dopo aver mangiato una torta di compleanno avvelenata

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Paolo, una madre e una figlia sono morte dopo aver mangiato una torta di compleanno contaminata da pesticidi. Il dolce era stato consegnato da un parente a cui dovevano dei soldi. La polizia indaga per omicidio, ma il giudice ha negato l’arresto dei sospettati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

