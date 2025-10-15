Braida Marchionni e un po' di Champions | così Ravenna sogna la Serie B

Il proprietario, nipote di Raul Gardini: "Le ambizioni alimentano l’entusiasmo. Se saliamo, punteremo alla A.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Braida, Marchionni e... un po' di Champions: così Ravenna sogna la Serie B

Contenuti che potrebbero interessarti

Braida, Marchionni e... un po' di Champions: così Ravenna sogna la Serie B - Il proprietario, nipote di Raul Gardini: "Le ambizioni alimentano l’entusiasmo. Si legge su msn.com

TMW - Braida: "Inter favorita mercoledì, ma solo sulla carta. Stessa cosa per il City in Champions" - Intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha parlato a TMW e agli altri media presenti ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Braida: “Galliani? Un campione. Fare quello che ha fatto non è cosa da tutti i giorni” - Intervenuto in esclusiva ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', lo storico ex dirigente del grande Milan di Silvio Berlusconi, Ariedo Braida, ha parlato di diversi temi strettamente legati al mondo ... Come scrive msn.com