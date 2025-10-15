Bracconaggio partiti i controlli Attenzione alla caccia al cinghiale
Con l’inizio della stagione venatoria, la polizia locale della Provincia di Prato ha già attivato numerosi controlli sul territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di caccia, anche perché i casi di bracconaggio scoperti sono stati diversi soprattutto in Valbisenzio. Particolare attenzione, fanno sapere dalla polizia provinciale, è rivolta al rispetto delle distanze prescritte dalla legge da immobili e vie di comunicazione, nonché alla prevenzione di atti di bracconaggio. In questo periodo, infatti, caratterizzato da un’intensa migrazione degli uccelli, sono numerose le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei cittadini, sia per chiarimenti normativi che per verificare la correttezza delle attività venatorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ancora un episodio di bracconaggio, flagello che continua a dilagare in Italia. Questa volta la vittima è un picchio nero (Dryocopus martius), difficilmente osservabile data la sua natura schiva, impallinato venerdì scorso e recuperato in fin di vita dalla Polizia pr - facebook.com Vai su Facebook