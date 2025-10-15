Bp Lab il programma di eventi settimanali tra Dopolaboro e Friday in Lab

Baritoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 ottobre, negli spazi di BP Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica degli Acoustic Dreams Duo, coppia formata da Cristina Prayer e Delio Mari, che porteranno sul palco un progetto musicale originale, intimo e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bp lab programma eventiBp Lab: il programma di eventi settimanali tra Dopolaboro e Friday in Lab - Giovedì 16 ottobre, negli spazi di BP Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento format “Dopolaboro” con la musica degli Acoustic Dreams Duo, coppia fo ... Segnala giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Bp Lab Programma Eventi