Borgonzoni | Il Comune non ha usato i fondi per la Garisenda

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E la sottosegretaria alla Cultura chiede un'assemblea pubblica sulla torre, per "raccontare ai cittadini cosa sta succedendo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

borgonzoni comune ha usatoBorgonzoni, 'Comune non ha usato i fondi per la Garisenda' - Spero che il Comune venga a portarcele, visto che a oggi a noi è arrivata solamente una richiesta, durante il tavolo al ministero, di vedere questi fondi". ansa.it scrive

