Borgo diVino in tour a Montaione
Arriva a Montaione, perla del turismo verde in Toscana situato tra la Valdelsa e il Volterrano, la ventesima tappa di Borgo diVino in tour 2025, rassegna enologica promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica S.p.a.Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#dalterritorio #eventi Comune Montaione Il fine settimana del 17, 18 e 19 ottobre Montaione accoglierà la ventesima tappa di Borgo diVino in tour, la rassegna enogastronomica itinerante tra “I Borghi più belli d’Italia”. INFO: https://tinyurl.com/ycyp37ar - facebook.com Vai su Facebook
Borgo diVino in tour a Montaione prima dell'8^ edizione mugellana - Si terrà a Montaione, delizioso borgo della Valdelsa fiorentina, il ventesimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour 2025, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze enologiche e gastronom ... Lo riporta nove.firenze.it
“Borgo DiVino“. Cantine, etichette e musica dal vivo - Oltre cento etichette di vino da cantine di tutta Italia, specialità gastronomiche locali da scoprire e musica dal vivo. Come scrive msn.com
Borgo diVino in tour 2025: sei mesi di weekend enogastronomici in Italia ed Europa. Ecco le 22 tappe - La quinta edizione di Borgo diVino in tour torna con una novità: non solo un week end in uno dei Borghi più belli d’Italia per ciascuna regione italiana ma anche due appuntamenti in ‘terra straniera’, ... Come scrive quotidiano.net