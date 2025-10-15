Borgo di Vino a Norma la quarta edizione

Torna a Norma per la sua quarta edizione Borgo di Vino la manifestazione, organizzata dal Comitato Centro Storico con il patrocinio del Comune, che promuove le eccellenze enogastronomiche del territorio.Sabato 18 ottobre a partire dalle 19,00 il suggestivo centro storico di Norma accoglierà oltre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

