bonus ristrutturazione anche nel 2026 confermata la detrazione per la casa

La Legge di Bilancio 2026 metterà a disposizione 18 miliardi di euro, una cifra superiore ai 16 inizialmente previsti, con l’obiettivo di sostenere famiglie, imprese e finanza pubblica. Tra le misure confermate, spicca la proroga dei Bonus casa, che mantengono inalterate le detrazioni per i lavori edilizi anche per il 2026. La decisione del Governo Meloni rappresenta un segnale di continuità dopo il rallentamento del settore edilizio nel 2025, quando, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, i bonifici parlanti per le ristrutturazioni sono calati del 35%. Il Bonus ristrutturazione resta dunque in vigore con una detrazione del 50% sulla prima casa e del 36% sulle seconde abitazioni, fino a un massimo di 96. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

