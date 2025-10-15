Bonus mobili confermato per il 2026 | come richiederlo?

Si va verso la conferma anche per il 2026 del bonus mobili e grandi elettrodomestici in combinazione con le agevolazioni sulle ristrutturazioni delle abitazioni e sull’efficientamento energetico (ecobonus). Una parziale conferma è arrivata dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti che, in sede di audizione in Commissione Bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento programmatico di Finanza pubblica, aveva sostanzialmente dato conferma del 50 per cento di bonus ristrutturazione per le prime case nella legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus mobili confermato per il 2026: come richiederlo?

