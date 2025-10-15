Bonus mamme e Isee cambia tutto L’annuncio del governo Meloni | le novità per le famiglie

Il bonus mamme lavoratrici sarà confermato anche per il 2026. Lo prevede il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che nelle ultime settimane ha tracciato le prime linee guida per la nuova Legge di Bilancio. La misura, introdotta nel 2024 per sostenere il lavoro femminile e la natalità, verrà quindi mantenuta e potenziata, anche se al momento non sono ancora noti i dettagli su importi aggiornati e modalità di accesso. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve: il Consiglio dei Ministri, convocato per giovedì 16 ottobre, dovrebbe approvare il testo preliminare della Manovra 2026, che conterrà anche il pacchetto completo di interventi dedicati alle famiglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bonus mamme e Isee, cambia tutto. L’annuncio del governo Meloni: le novità per le famiglie

News recenti che potrebbero piacerti

Bonus mamme 2025, ultima chiamata per i 480 euro a dicembre. Nel 2026 potrebbe essere potenziato - X Vai su X

? Bonus Mamme 2024–2026 Hai almeno due figli e un contratto a tempo indeterminato? Potresti avere diritto a un bonus in busta paga! Il Bonus Mamme è una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 che prevede l’esonero totale dei contributi previd - facebook.com Vai su Facebook

Bonus mamme lavoratrici, 480 euro entro dicembre. Per il 2026 sarà potenziato - Nei febbrili lavori per mettere a punto la Legge di Bilancio per il 2026 il governo sta anche cercando i fondi necessari per un suo e ... Scrive tg24.sky.it

Manovra 2026, prima casa esclusa dal calcolo Isee: come funziona e l’effetto sui bonus - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, prima casa esclusa dal calcolo Isee: come funziona e l’effetto sui bonus ... tg24.sky.it scrive

Stipendi, aumenti detassati. Alle mamme 60 euro al mese e seconda aliquota Irpef al 33%: cosa cambia con la Manovra 2026 - Soldi che andranno, e questa è la novità, ai “salari”. Secondo ilmessaggero.it