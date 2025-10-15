Bonus casa 2026 confermata la detrazione al 50% | a chi è rivolto

La Legge di Bilancio 2026 metterà a disposizione 18 miliardi di euro, una cifra superiore ai 16 inizialmente previsti, con l’obiettivo di sostenere famiglie, imprese e finanza pubblica. Tra le misure confermate, spicca la proroga del Bonus casa, che mantiene inalterate le detrazioni per i lavori edilizi anche per il 2026. La decisione del Governo Meloni rappresenta un segnale di continuità dopo il rallentamento del settore edilizio nel 2025, quando, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, i bonifici parlanti per le ristrutturazioni sono calati del 35%. Il Bonus ristrutturazioni resta dunque in vigore con una detrazione del 50% sulla prima casa e del 36% sulle seconde abitazioni, fino a un massimo di 96. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

