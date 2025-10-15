Bonus casa 2026 confermata la detrazione al 50% | a chi è rivolto

La Legge di Bilancio 2026 metterà a disposizione 18 miliardi di euro, una cifra superiore ai 16 inizialmente previsti, con l'obiettivo di sostenere famiglie, imprese e finanza pubblica. Tra le misure confermate, spicca la proroga del Bonus casa, che mantiene inalterate le detrazioni per i lavori edilizi anche per il 2026. La decisione del Governo Meloni rappresenta un segnale di continuità dopo il rallentamento del settore edilizio nel 2025, quando, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, i bonifici parlanti per le ristrutturazioni sono calati del 35%. Il Bonus ristrutturazioni resta dunque in vigore con una detrazione del 50% sulla prima casa e del 36% sulle seconde abitazioni, fino a un massimo di 96.

Bonus casa, detrazione al 50% confermata: tutte le novità nella nuova Manovra - Il Governo punta a sostenere il settore edilizio prorogando per un altro anno il Bonus casa e l'Ecobonus, ma si va verso l'addio agli incentivi per mobili e barriere architettoniche

Bonus Casa: confermata la detrazione al 50% anche nel 2026 - Il governo proroga le agevolazioni per chi ristruttura la casa: 50% di detrazione per la prima abitazione, 36% per la seconda.

Bonus Casa 2026: proroga confermata delle detrazioni al 50% e 36% per ristrutturazioni e prima casa - Bonus Casa 2026: il Governo conferma le aliquote al 50% e 36% per le ristrutturazioni.