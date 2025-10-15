Bonus auto elettriche fissata la data per il click day | ecco da quando si potranno richiedere gli sconti fino 11mila euro

Sarà mercoledì 22 ottobre il «click day» per il bonus auto elettriche. Quel giorno aprirà ufficialmente la piattaforma Sogei alla quale sarà necessario iscriversi per accedere agli incentivi statali. Secondo alcuni giornali, l’invio delle domande sarebbe dovuto avvenire già a partire da oggi, 15 ottobre, ma sarebbe stato rinviato a causa di ritardi tecnici. Secondo il ministero dell’Ambiente, invece, non c’è stato alcuno slittamento e le scadenze sono state perfettamente rispettate. «Si è sempre parlato di circa 30 giorni dopo l’apertura per i concessionari, che è stata il 23 settembre», riferivano nelle scorse ore fonti del Mase. 🔗 Leggi su Open.online