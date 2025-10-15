Bonus auto elettriche fissata la data per il click day | ecco da quando si potranno richiedere gli sconti fino 11mila euro
Sarà mercoledì 22 ottobre il «click day» per il bonus auto elettriche. Quel giorno aprirà ufficialmente la piattaforma Sogei alla quale sarà necessario iscriversi per accedere agli incentivi statali. Secondo alcuni giornali, l’invio delle domande sarebbe dovuto avvenire già a partire da oggi, 15 ottobre, ma sarebbe stato rinviato a causa di ritardi tecnici. Secondo il ministero dell’Ambiente, invece, non c’è stato alcuno slittamento e le scadenze sono state perfettamente rispettate. «Si è sempre parlato di circa 30 giorni dopo l’apertura per i concessionari, che è stata il 23 settembre», riferivano nelle scorse ore fonti del Mase. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bonus auto elettrica, saltato il #clickday. Quando sarà la nuova data?Rinviato il click day previsto per il 15 ottobre per accedere all'Ecobonus. Slittata di una settimana (forse) - X Vai su X
Domani al via le domande per il BONUS AUTO ELETTRICHE. Vale anche per gìi veicoli commerciali. - facebook.com Vai su Facebook
Bonus auto elettriche, il click day parte il 22 ottobre - Dopo settimane di attesa e chiarimenti, verrà attivata la piattaforma Sogei per richiedere gli incentivi. Come scrive businesspeople.it
Bonus auto elettriche, fissata la data per il click day: ecco da quando si potranno richiedere gli sconti fino 11mila euro - Ecco come funzionerà L'articolo Bonus auto elettriche, fissata la data per il click day: ecco da quando ... Come scrive msn.com
Auto elettriche, incentivi fino a 11mila euro: arriva il click day, come partecipare - L’apertura della piattaforma Sogei riservata ai cittadini per accedere ai bonus sull’acquisto di veicoli ... Scrive thesocialpost.it