Non parte da oggi, 15 ottobre 2025, la piattaforma telematica del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) per la domanda del bonus auto, l'incentivo che può essere richiesto per acquistare vetture elettriche nuove o veicoli commerciali leggeri destinati alle micro imprese con uno sconto consistente. La data di avvio del sito che consentirà alle persone fisiche e ai piccoli imprenditori di presentare la richiesta avverrà nel giro di qualche giorno, in ogni modo entro la scadenza di 30 giorni dall'apertura della parte del portale dedicato alla registrazione delle concessionarie e dei rivenditori che aderiscono agli sconti.

Bonus auto 2025, ecco qual è la nuova data di domanda degli incentivi