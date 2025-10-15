Bonucci gasa dopo la vittoria dell’Italia contro Israele | il messaggio da leader dell’ex Juve pubblicato sui social – FOTO

Bonucci gasa dopo la vittoria dellItalia contro Israele: la FOTO e il messaggio pubblicato dall’ex Juve. Un passo alla volta, con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Al termine della vittoria fondamentale dell’Italia contro Israele, che ha garantito agli Azzurri l’accesso ai playoff mondiali, Leonardo Bonucci ha affidato ai social il suo pensiero. L’ex difensore bianconero, oggi nel nuovo ruolo di membro dello staff tecnico di Gennaro Gattuso, ha celebrato il successo con un messaggio breve ma carico di significato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) Con una foto che lo ritrae sorridente a bordocampo, l’ex difensore ha voluto sottolineare la crescita di un gruppo che sta ritrovando certezze e compattezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

