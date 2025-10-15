Bonjour Provence et la France torna in piazza Matteotti il mercato delle eccellenze francesi e provenzali

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con “Bonjour Provence et la France”, che animerà piazza Matteotti da giovedì 16 a lunedì 20 ottobre trasformando il centro di Genova in un borgo franco-provenzale.L’evento, ormai tradizionale vetrina delle eccellenze francesi in Liguria, proporrà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Torna 'Bonjour Provence et la France' in centro, il mercatino di prodotti francesi e provenzali - facebook.com Vai su Facebook

Bonjour Provence et la France, torna in piazza Matteotti il mercato delle eccellenze francesi e provenzali - Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con “Bonjour Provence et la France”, che animerà piazza Matteotti da giovedì 16 a lunedì 20 ottobre trasformando il centro di Genova in un borgo ... Scrive genovatoday.it

Bonjour Provence a Genova 2025, il mercatino di prodotti provenzali e francesi - Da giovedì 16 a martedì 20 ottobre 2025, Genova è invasa dai colori e dai profumi della Provenza: il capoluogo ligure torna a ospitare Bonjour Provence et la France, la fiera internazionale dedicata ... Riporta mentelocale.it