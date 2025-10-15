Bonifico da 5mila euro per acquistare online un trattore | ma era una truffa
Aveva pubblicato un'inserzione su una piattaforma web di vendita, in cui pubblicizzava un trattore al prezzo 5.500 euro.Il costo ha attirato l'attenzione di un acquirente di Roccagorga che, contattato il venditore, ha provveduto al pagamento ricaricando una carta di credito con la somma richiesta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
