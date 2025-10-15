Bones and All | la spiegazione del finale del film

Bones and All ( qui la recensione ) è una storia d’amore cannibalistica diretta da Luca Guadagnino con un finale straziante. Quando Maren ( Taylor Russell ) viene abbandonata dal padre a causa dei suoi impulsi mostruosi, parte alla ricerca della madre, che non vede da quando era bambina. Lungo il percorso, Maren scopre presto di non essere sola e che ci sono altri “mangiatori” da cui può imparare. Tra questi ci sono un uomo inquietante di nome Sully ( Mark Rylance ) e Lee ( Timothée Chalamet ), con cui stringe un legame. Già regista di Chiamami col tuo nome e del remake di Suspiria del 2018, Guadagnino non è nuovo a storie d’amore non convenzionali e drammi inquietanti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it