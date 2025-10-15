Bonavitacola | I parchi non sono un vincolo ma una risorsa per lo sviluppo

Tempo di lettura: 2 minuti Alla Rocca dei Rettori si è tenuto l’incontro dedicato alla nuova legge regionale sulle aree protette, promosso dal presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, Costantino Caturano. Un confronto tra istituzioni, tecnici e rappresentanti del mondo ambientalista sulla riforma che, dopo oltre trent’anni, ridisegna il ruolo e la governance dei parchi in Campania. «Vogliamo smentire la logica che un parco significhi vincolo» ha detto Fulvio Bonavitacolavicepresidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente. «Le aree protette – ha aggiunto – devono essere attrattori e luoghi di vita, capaci di generare economia, tutela e consapevolezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

