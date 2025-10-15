Bomba d’acqua micidiale allaga la zona | mamma e figlia intrappolate in auto VIDEO

L’ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna settentrionale nelle ultime ore ha provocato gravi disagi alla circolazione e momenti di forte apprensione. In pochi minuti, una violenta bomba d’acqua ha investito la zona di Porto Torres, nella provincia di Sassari, trasformando la strada provinciale Funtana Cherchi in un vero e proprio torrente. Le precipitazioni intense hanno reso impraticabili diversi tratti stradali, con automobilisti sorpresi dall’acqua che si è rapidamente innalzata al di sopra dei livelli di guardia. La situazione di emergenza si è aggravata a causa della rapidità con cui le acque hanno invaso la carreggiata, rendendo impossibile la circolazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

