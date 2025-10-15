Bomba d' acqua in arrivo su Napoli e sulla Campania | le aree più a rischio

La perturbazione meteo che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non erano inclusi nel precedente avviso. Per questo motivo, il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

LA FOTO NOTIZIA DELLA NOTTE- BOMBA D’ACQUA DA SAN GAVINO A SERRAMANNA, POCO PIÙ DI 10 MINUTI DI PIOGGIA MANDANO IN TILT STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. VIOLENTO TEMPORALE AVANZA VERSO CAGLIARI - Serramanna - facebook.com Vai su Facebook

Bomba d'acqua su Paganico: strade allagate e chiuse. L'anfibio dei Vigili ha salvato quattro persone - Il Giunco - X Vai su X

Bomba d’acqua a Rimini, video nubifragio Emilia Romagna/ Maltempo in Riviera: grandine e sottopassi allagati - Caos maltempo in Emilia Romagna, bomba d'acqua a Rimini e nubifragi in Riviera: niente feriti ma spiagge, strade e strade travolte. Scrive ilsussidiario.net

Ostuni, auto travolta dalla bomba d'acqua: trovato morto il 63enne disperso. La telefonata alla moglie: «Fermati, mettiti in salvo» - Ed è gravissimo il bilancio nella Città Bianca in provincia di Brindisi: l'uomo disperso è stato ritrovato morto, ... Da msn.com

Marina di Massa, “bomba d’acqua” in arrivo, evacuazione forzata - Arriverà stasera la bomba d’acqua sulla città e parte l’evacuazione forzata nella zona rossa di Marina di Carrara. Riporta ilsecoloxix.it