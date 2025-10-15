bologna riscopre una autrice che trasmette emozioni

Bologna – A volte nella vita crediamo che tutto arriva per caso, ma è la vita stessa che ci sorprende, così è stato con Carlotta Biavati, nata a Bologna, dove anche vive. Anche lei si è sorpresa quando ha scoperto il proprio talento artistico, in una sera d’autunno del 2018, quando, vuoi per ciò che il suo animo dettava, vuoi perché la vita è sempre una sorpresa, ha sentito il bisogno di mettere nero su bianco le proprie emozioni. Sono state definite poesie, ma lei non ama considerarle vere e proprie poesie, ma preferisce definirle testi, la maggior parte ispirati a vicende personali. Lei stessa si definisce un’autrice. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

