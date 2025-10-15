Bollettino bradisismo settimana 6-12 ottobre
Bollettino settimanale pervenuto, si esamina il periodo 6-12 ottobre. Sono stati rilevati 166 terremoti con Md max 2.5; l’energia totale liberata dell’intera settimana è equivalente a quella di un terremoto di Md 2.84±0.3 e abbiamo avuto un aumento progressivo della micro sismicità, tanto da indurci a pensare che l’energia della spinta sia aumentata (grafico sotto). . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
