Bollette in dieci anni importi lievitati L’elettricità su del 74% il gas del 39%
CARO-VITA. Boom nel 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma poi i prezzi non sono scesi. I consumatori: «Monitorare i propri utilizzi e confrontare le offerte. Con un occhio alle clausole». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scopri altri approfondimenti
Secondo i calcoli fatti da Confedilizia i costi delle bollette negli ultimi dieci anni sono saliti ben più di quanto fatto segnare dall’inflazione generale. Se infatti dal 2015 ad oggi si è assistito a un aumento generalizzato dei prezzi del 23%, il prezzo dell'elettricità è - X Vai su X
L'impennata delle #bollette di #luce, #acqua e #gas egli ultimi dieci anni: l'aumento dell'elettricità oltre il 70% - facebook.com Vai su Facebook
Bollette, in dieci anni importi lievitati. L’elettricità su del 74%, il gas del 39% - L’elettricità su del 74%, il gas del 39%: boom nel 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma poi i prezzi non sono scesi. Si legge su ecodibergamo.it
Maxi conguagli della luce, un incubo frequente, ma la legge è dalla tua parte: ecco come contestarlo - Maxi conguagli della luce, un incubo frequente, ma la legge è dalla tua parte: ecco cosa devi fare per contestarlo ... Scrive cataniaoggi.it
Prescrizione biennale bollette, come difendersi da richieste non dovute - Come funziona la prescrizione biennale, come verificare se una richiesta di pagamento è prescritta e come intervenire tempestivamente per tutelare i propri diritti ... Da quifinanza.it