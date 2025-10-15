Bollate finta pattuglia della Polizia Locale rapina una gioielleria | otto arresti a Milano | VIDEO

Finta pattuglia di Polizia Locale rapina una gioielleria di Bollate, sgominata la banda, 8 arresti a Milano. Si erano presentati come agenti della Polizia Locale, ma erano rapinatori. Il 21 marzo 2024, due uomini travisati e vestiti con uniformi e distintivi simili a quelli in uso ai corpi di polizia hanno fatto irruzione in una . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

