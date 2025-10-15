Boeing potrà acquisire Spirit ok dell’Ue grazie all’accordo con Airbus
La Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Spirit da parte di Boeing per 4,7 miliardi di dollari. L’operazione aveva destato preoccupazione per la possibilità che la compagnia americana ne potesse ottenere un vantaggio competitivo scorretto nei confronti del suo principale concorrente, l’europea Airbus. Spirit, che era nata proprio da uno “spin-off” di alcuni settori produttivi di Boeing, rientra quindi a far parte dell’azienda che le ha dato vita. Perde però diversi impianti, che sono stati ceduti ad Airbus come parte dell’accordo tra i due oligopolisti del mercato degli aerei civili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
