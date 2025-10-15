Body building Angelo Iacono Quarantino conquista il primo posto alla PCA Italy di Pesaro

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025

Angelo Iacono Quarantino sul tetto della PCA Italy. Dopo il secondo posto conquistato alla Muscle Competition di Catania lo scorso 5 ottobre, l’atleta è tornato sul palco domenica 12 ottobre a Pesaro, dove ha centrato un risultato straordinario: il primo posto assoluto nella competizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

