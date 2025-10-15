Body building Angelo Iacono Quarantino conquista il primo posto alla PCA Italy di Pesaro
Angelo Iacono Quarantino sul tetto della PCA Italy. Dopo il secondo posto conquistato alla Muscle Competition di Catania lo scorso 5 ottobre, l’atleta è tornato sul palco domenica 12 ottobre a Pesaro, dove ha centrato un risultato straordinario: il primo posto assoluto nella competizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
