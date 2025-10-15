Boccia pronta a correre con la lista di Bandecchi | aria di derby con Sangiuliano

Oggi è il giorno in cui Maria Rosaria Boccia scioglierà le riserve sulla sua candidatura in Campania con la lista di Bandecchi. La notizia era rimbalzata sui media già il 7 ottobre quando il sindaco di Terni aveva annunciato di aver chiesto all'imprenditrice originaria di Pompei di candidarsi con Dimensione Bandecchi. Pur di averla in squadra sarebbe stato disposto anche a cederle la presidenza della lista. Lei il giorno dopo aveva declinato la richiesta del patron di Unicusano, ma poi qualcosa è cambiato. «Lui non si è arreso- ha spiegato Boccia- e ha voluto proseguire nel dialogo, manifestando ancora una volta grande determinazione e sincero interesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

