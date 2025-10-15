Board of Peace Trump frena su Blair | incerto il suo futuro nel piano per Gaza

(Adnkronos) – Tony Blair era raggiante mentre posava al fianco di Donald Trump al vertice su Gaza di Sharm el-Sheikh. L'ex primo ministro britannico appare di ottimo umore – conferma chi gli è vicino – da quando il presidente degli Stati Uniti lo ha indicato come potenziale leader del 'Board of Peace', che dovrebbe supervisionare .

Giorgia Meloni in merito alla partecipazione al Board of Peace di Trump: > Autorevole, Forte, Lucida, Pragmatica, Generosa, Unica donna in questa pagina straordinaria della storia, che speriamo davvero porti la pace. Che immenso orgoglio poter essere al tu

"Tutti vogliono fare parte del consiglio di pace" per Gaza: i leader di molti paesi vogliono farne parte. Lo ha detto Donald Trump sottolineando di apprezzare l'ex primo ministro britannico Tony Blair, indicato nel ruolo di vicecapo del 'Board of peace'.

Board of Peace, Trump frena su Blair: incerto il suo futuro nel piano per Gaza - Il presidente degli Stati Uniti lo ha indicato come potenziale leader del 'Board of Peace', ma avrebbe dei ripensamenti ...

Il piano di Trump che ha riportato gli ostaggi e riaperto Gaza - Il piano di Donald Trump per Gaza – firmato da Israele e accettato da Hamas – segna un punto di svolta: fine delle ostilità, amnistia per chi depone le armi, governo tecnico palestinese e un "board of ...

EU should maximise influence on Gaza and join Board of Peace, document says - proposed "Board of Peace" intended to temporarily oversee governance of the enclave, the EU's diplomatic arm ...