Blu Basket bis alla ChorusLife Arena | biglietti nelle scuole e nelle academy di basket per avvicinare nuovi tifosi

Bergamonews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Operazione radicamento sul territorio, partendo dalle scuole e dalle academy del basket orobico. Dopo l’esordio alla ChorusLife Arena di domenica 12 ottobre con la vittoria contro l’Urania Milano e oltre 2mila spettatori sugli spalti, la Blu Basket Bergamo torna in città tre giorni dopo per la sfida che la mette di fronte a Pesaro, recupero della prima giornata, gara spostata per l’assenza di Andrea Loro impegnato al mondiale 3vs3 Under 23. L’obiettivo sul campo è quello di vincere la quarta gara in fila, come spiega il vice allenatore Maurizio Lasi: “Sarà la quarta partita in dieci giorni, dovremo essere bravi a gestire le energie e gli acciacchi, contro una formazione che fa del tiro da 3 punti una delle sue armi migliori, sperando di essere sostenuti dallo stesso entusiasmo sentito domenica”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

