Blitz nella Riserva dell’Aniene scoperto deposito di moto e scooter rubati

Roma, 15 agosto 2025 – Un blitz dei carabinieri ha permesso di smantellare un vero e proprio centro di riciclaggio di motocicli rubati nel cuore della Riserva naturale dell’Aniene a Roma. Nel corso della serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Montesacro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tor Sapienza, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone — un uomo di etnia rom e quattro cittadini nordafricani — gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. L’operazione è scattata dopo che i carabinieri hanno intercettato il segnale GPS di un Honda SH rubato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it