Blitz della Guardia di Finanza cannabis shop nel mirino | scatta il maxi sequestro milionario

Maxi sequestro in un ‘cannabis shop’ di Forlì dal valore di circa due milioni di euro e due denunce per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E' questo il bilancio di un'operazione condotta dai militari della Guardia di finanza di Forlì, che trae origine da una serie di accertamenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

