Blitz dei carabinieri | auto sospetta fermata in mezzo al traffico sulla Statale 38

Sondriotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di circa 30 anni è stato fermato dai carabinieri oggi pomeriggio, poco prima delle 14, lungo la strada Statale 38 nel territorio comunale di Berbenno di Valtellina. L'uomo è stato bloccato in mezzo alla carreggiata, mentre si trovava a bordo della sua auto, un'Audi A1, tra il traffico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

