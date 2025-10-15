Blitz allo Zen con 300 uomini delle forze dell' ordine | perquisizioni e controlli elicotteri in azione

Maxi operazione di polizia, carabinieri e guardia di finanza dalle prime luci dell’alba allo Zen 1 e Zen 2. L’attività - coordinata dalla Questura di Palermo - che è legata in qualche modo all'omicidio di sabato notte all'Olivella, vede impegnati sul campo circa 300 uomini dei Reparti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

