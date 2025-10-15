Blanca 3 | colpi di scena nuovi volti e ascolti record per la fiction con Maria Chiara Giannetta

Il ritorno di Blanca in TV non sta deludendo le aspettative. La terza stagione della serie Rai – in onda dal 29 settembre 2025 – ha riportato sullo schermo la consulente investigativa non vedente più amata d’Italia, e lo ha fatto in grande stile. Puntata dopo puntata, milioni di spettatori si stanno immergendo nelle nuove . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Blanca 3: colpi di scena, nuovi volti e ascolti record per la fiction con Maria Chiara Giannetta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Blanca e Domenico sempre più vicini… mentre Liguori è in crisi Nella terza puntata di Blanca 3, in onda lunedì 13 ottobre su Rai1, un nuovo caso metterà a dura prova i sentimenti dei protagonisti. Amore, tensione e colpi di scena non mancheranno - facebook.com Vai su Facebook

Come finisce “Blanca 3”? Le anticipazioni dell’ultima puntata - Scopri come finisce “Blanca 3”: ecco qualche spoiler e la data ufficiale dell’ultima puntata. tag24.it scrive

Blanca incinta: chi è il padre Michele Liguori o Domenico Falena? Anticipazioni/ Spoiler attori Zeno e Diele - Anticipazioni con colpo di scena: parlano attori Giuseppe Zeno e Domenico Diele ... Scrive ilsussidiario.net

Anticipazioni “Blanca 3”, la puntata del 20 ottobre 2025 - I sentimenti di Blanca sono al centro della quarta puntata: scopriamo le anticipazioni del 20 ottobre e lasciatevi coinvolgere! Da alfemminile.com