Blade | Mia Goth rassicura sul reboot del film con Mahershala Ali nonostante i rinvii

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è in una fase di revisione strategica. Dopo la contestata Saga del Multiverso, criticata per l’eccessiva quantità di contenuti su Disney+ che, secondo molti fan e un calo degli incassi al botteghino, ha compromesso la qualità, i Marvel Studios hanno annunciato una drastica riduzione della produzione, puntando su progetti di qualità superiore. Una delle vittime più evidenti di questo cambio di rotta è stato il tanto atteso reboot di Blade con protagonista l’attore premio Oscar Mahershala Ali. Rimosso dal calendario delle uscite, il futuro del “Daywalker” sembrava incerto, alimentando voci di un possibile abbandono del film solista in favore di un team-up con i Midnight Sons. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Blade: Mia Goth rassicura sul reboot del film con Mahershala Ali nonostante i rinvii

