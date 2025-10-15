Blade | Mia Goth fornisce un vago aggiornamento sul film Marvel
Sono passati più di sei anni da quando è stato annunciato per la prima volta che la Marvel Studios avrebbe realizzato un film su Blade, con l’iconico eroe che entrava a far parte del Marvel Cinematic Universe. Anche se Mahershala Ali è salito sul palco della Hall H durante il San Diego Comic-Con del 2019 per rivelare che avrebbe interpretato il vampiro protagonista, il film non è ancora stato realizzato. In una nuova intervista con Elle, a Mia Goth, che è stata scritturata per il reboot il 12 aprile 2023, è stato chiesto se avesse qualcosa di nuovo da condividere sul progetto Blade. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
