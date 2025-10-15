Blade Mia Goth difende i ritardi del reboot Marvel | Meglio prendersi il tempo per farlo bene

La star di Frankenstein ha respinto le critiche sulla lentezza dei lavori intorno alla nuova versione MCU con protagonista Mahershala Ali. Mia Goth sarà tra le star del cast di Blade, il nuovo reboot del Marvel Cinematic Universe con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali nel ruolo che fu di Wesley Snipes. Nonostante la lavorazione sia slittata diverse volte, Goth ha rassicurato fan e critica sulla bontà del progetto, affermando che i rinvii sono da accettare se servono per realizzare un film migliore. Mia Goth difende la lentezza dei lavori per Blade I cambiamenti vari di sceneggiatori e registi da parte di Marvel ha spazientito i fan ma Mia Goth il lungo percorso di sviluppo del film è ciò che serve . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

