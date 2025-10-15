Bisoli sulla lotta Scudetto | Il Napoli è la favorita ma attenzione a queste tre squadre

Inter News 24 Bisoli si esprime sull'agguerrita lotta Scudetto di questa stagione. Sono 3 le squadre che possono fermare il Napoli di Conte. Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Brescia, Sudtirol e Modena, ha analizzato la corsa Scudetto in Serie A, individuando le principali rivali del Napoli di Antonio Conte. Secondo il tecnico, il campionato 202526 si preannuncia estremamente equilibrato, con diverse squadre pronte a contendersi il titolo fino all'ultima giornata. Inter e Milan in pole, Roma possibile outsider. Bisoli considera il Milan di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera in estate, e l' Inter guidata da Cristian Chivu come le candidate più accreditate per contrastare la supremazia partenopea.

