Grande apprensione per i rimborsi Irpef che non arrivano, cresce l’ansia tra gli italiani: ecco come stanno le cose Purtroppo, tra i cittadini italiani, ci sono tantissimi contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi e sono ancora in attesa di incassare il rimborso Irpef. La vicenda sta generando molta apprensione tra la persone interessate,. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Bisognerà aspettare altri 5 mesi: i rimborsi sono in grave ritardo