Binaghi ha vinto la sua battaglia | Coppa Davis su Raiuno come la Nazionale di calcio

Le Finals di Coppa Davis saranno tramesse su Rai 1 proprio come le partite della Nazionale italiana di calcio. Ad annunciarlo con soddisfazione è stato in queste ore il presidente della Fitp Angelo Binaghi. La selezione azzurra, reduce dai trionfi del 2023 e 2024, sarà impegnata alla Unipol Arena di Bologna dal 18 al 23 novembre. Le parole di Binaghi e tutte le date delle Finals della Coppa Davis 2025. “La Rai e SuperTennis, il canale tv della Federazione italiana tennis e padel, annunciano di aver raggiunto un accordo che consentirà a Rai 1 di aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri dell’Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l’Austria nel turno precedente”, riferisce la nota emanata dalla Federazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

