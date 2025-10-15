Bimbo morto a due anni in ospedale cinque medici a processo
Il Gup di Roma ha rinviato a giudizio cinque medici dell’ospedale Bambino Gesù accusati di omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo Giacomo Francesco Saccomanno, il bimbo di due anni deceduto il 3 gennaio del 2019 e a cui, secondo l’accusa, era stato impiantato in modo errato un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
