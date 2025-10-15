Bimbo di due anni morto in ospedale a Roma 5 medici a processo

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio cinque medici dell’ospedale Bambino Gesù accusati di omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo Giacomo Saccomanno, il bimbo di due anni deceduto il 3 gennaio del 2019 e a cui, secondo l’accusa, era stato impiantato in modo errato un pacemaker. Sul caso era stata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

bimbo di due anni morto in ospedale a roma 5 medici a processo

© Ildifforme.it - Bimbo di due anni morto in ospedale a Roma, 5 medici a processo

Leggi anche questi approfondimenti

bimbo due anni mortoBimbo morto in ospedale a Roma, 5 medici a giudizio - Il piccolo, nato a Rosarno, era affetto dalla nascita da una grave patologia cardiaca. Secondo tg24.sky.it

bimbo due anni mortoBimbo di 2 anni morto al Bambino Gesù, a processo 5 medici. La famiglia: “Nessun rispetto, poteva essere salvato” - Il giudice per l’udienza preliminare ha deciso per il rinvio a giudizio di cinque medici del Bambino Gesù. Segnala fanpage.it

bimbo due anni mortoBimbo morto dopo l’impianto di un pacemaker: a processo cinque medici del Bambino Gesù - Accusati di omicidio colposo per la morte del piccolo Giacomo, 2 anni, originario di Rosarno. Da quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Due Anni Morto