(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio cinque medici dell’ospedale Bambino Gesù accusati di omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo Giacomo Saccomanno, il bimbo di due anni deceduto il 3 gennaio del 2019 e a cui, secondo l’accusa, era stato impiantato in modo errato un pacemaker. Sul caso era stata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bimbo di due anni morto in ospedale a Roma, 5 medici a processo