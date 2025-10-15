Bimbo di due anni morto in ospedale a Roma 5 medici a processo
(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio cinque medici dell’ospedale Bambino Gesù accusati di omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo Giacomo Saccomanno, il bimbo di due anni deceduto il 3 gennaio del 2019 e a cui, secondo l’accusa, era stato impiantato in modo errato un pacemaker. Sul caso era stata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
