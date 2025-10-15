Bimbo di 2 anni muore per un pacemaker mal posizionato | rinviati a giudizio 5 medici
Cinque medici dell’ ospedale Bambino Gesù andranno a processo per la morte di Giacomo Saccomanno, il bimbo di due anni deceduto il 3 gennaio 2019 a cui, secondo l’accusa, era stato impiantato in modo errato un pacemaker. Il giudice per l’udienza preliminare Roma ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo. Sul caso era stata avviata una prima inchiesta, poi archiviata. Ma successivamente, sulla base di ulteriori elementi portati all’attenzione dei magistrati, era stato aperto un nuovo fascicolo nei confronti dei medici. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, un diverso pm in aula nel corso dell’udienza preliminare aveva invece sollecitato il non luogo a procedere o una perizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
