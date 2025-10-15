Bimbo di 2 anni morto al Bambino Gesù a processo 5 medici La famiglia | Nessun rispetto poteva essere salvato
Il giudice per l'udienza preliminare ha deciso per il rinvio a giudizio di cinque medici del Bambino Gesù. Andranno a processo con l'accusa di omicidio colposo per la morte di un bambino di 2 anni a cui sarebbe stato impiantato un pacemaker al contrario e che è morto nel gennaio del 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it
